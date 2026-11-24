Поиск 15-летнего школьника, исчезнувшего 22 ноября, окончен, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде Ижевска.

Речь идёт о несовершеннолетнем, который в воскресенье ушёл из дома на улице Клубной и отправился в неизвестном направлении. Он больше суток не возвращался и не выходил на связь с родителями.

На момент исчезновения подросток был одет в белую куртку, серые джинсы и чёрные кроссовки с большим количеством шнурков.

Вечером 23 ноября добровольцы рассказали, что школьника нашли живым. Подробности пропажи и обнаружения несовершеннолетнего не разглашаются.

Напомним, 15 сентября 2026 года пропал 17-летний житель Кировской области. Он может находиться в Ижевске.