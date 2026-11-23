Заместитель первого мэра Ижевска Вячеслав Ануфриев скончался на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вячеслава Ануфриев родился 2 августа 1946 года в Хабаровском крае. После окончания школы он прошёл службу в пограничных войсках, а затем поступил в Вологодский молочный институт. В 1973 году его направили трудиться по распределению в Ижевский молочный комбинат.

С 1990 года по 1994 год Вячеслав Ануфриев работал зампредседателя по закупкам и продовольствию Исполкома Городского Совета народных депутатов города Ижевска. Впоследствии он занялся предпринимательской деятельностью.

«Жителям Ижевска запомнился как участник межконтинентального автомотопробега „Ижевск — Кейптаун“, который прошел по 15 странам Европы, Азии, Африки», — рассказали в пресс-службе.

21 ноября 2026 года Вячеслав Ануфриев ушёл из жизни. Траурная церемония прощания с бывшим чиновником пройдёт 24 ноября в 12:00 на территории Национального мемориально-ритуального комплекса.

Напомним, ранее ушёл из жизни первый мастер спорта по туризму в Удмуртии Иосиф Грудзино.