Республике 23 ноября угрожает атака БПЛА ВСУ, сообщили в правительстве Удмуртии.

В 04:44 в аэропорту Ижевска ввели запрет на приём и выпуск воздушных судов, а в 05:00 на территории республики объявили режим «Беспилотная опасность». В 06:27 начал действовать сигнал «Опасное небо».

Риск атаки беспилотников ВСУ выявили в Глазове, Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском, Дебёсском районах. Там включили системы оповещения населения.

Порядок действий при нападении вражеских дронов. Алгоритм, если вы находитесь:

в здании: спуститесь по лестнице на первый или цокольный этаж;

дома: сядьте на пол в ванной комнате или другом помещении, находящемся между несущими стенами и не имеющем окон;

на улице: укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге;

в транспорте: выйдите и укройтесь. Если нет возможности покинуть салон, то необходимо отойти от окон, пригнуться и накрыть голову руками.

Напомним, 19 ноября Удмуртии угрожала ракетная атака ВСУ.