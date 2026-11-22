Прощание с Почётным гражданином Удмуртской Республики Аллой Васильевной Ерёменко состоится 23 ноября в Театре оперы и балета Ижевска. Начало церемонии прощания — в 10:00, траурной панихиды — в 10:30, сообщает Госсовет Республики.

Алла Ерёменко скончалась 20 ноября 2026 года на 86-м году жизни.

«Она была отличником народного просвещения России, заслуженным работником образования Удмуртской Республики и Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Балезинском районе простились с погибшим в ходе СВО рядовым.