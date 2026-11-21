В Сарапуле завершается обновление улицы Мира, сообщает пресс‑служба городской администрации.

Комиссия уже провела проверку выполненных дорожных работ. После получения заключения о соответствии дороги установленным нормативам будет выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, масштабное обновление стартовало в августе прошлого года. За это время на участке протяжённостью свыше двух километров отремонтировали дорожное полотно, обустроили водоотводные канавы, оборудовали остановки, установили более 200 дорожных знаков и барьерные ограждения. Работы удалось завершить досрочно — по условиям контракта сдача объекта была запланирована на июнь 2027 года.