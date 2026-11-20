Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков входе эфира на телеканале «Моя Удмуртия» рассказал о планах на продление улицы 10 лет Октября.

Во время эфира местные жители пожаловались на отсутствие дороги, соединяющей улицы 10 лет Октября и Металлурга. О планах связать эти улицы заявляли неоднократно, но к реализации так и не приступили.

«О необходимости создания этого дорожного каркаса я говорил с первого дня своей работы. Дороги новые в городе не строили 25 лет. Ремонтировались? Да. Хороший ремонт, как на Удмуртской, делали, а но новые не строили. А город растёт», — сказал Дмитрий Чистяков.

Глава города признал необходимость строительства дороги: она должна продолжить улицу 10 лет Октября, выйти через улицу Студенческую на Якшур-Бодьинский тракт. Власти планируют заказать проектно-сметную документацию в 2027 году, при этом на разработку проекта отведён целый год.

«Дальше будем обращаться в Федерацию — проект будет дорогой, но мне очень хочется его реализовать уже в ближайшие годы, и пустить туда общественный транспорт», — поделился глава Ижевска.

Напомним, ранее врио главы Удмуртии Абрамова обсудила будущее «Ижавиа» с Росавиацией.