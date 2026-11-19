Водитель иномарки насмерть переехал 37-летнего мужчину в Малопургинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла 18 ноября около 21:00 на улице Строителей в селе Малая Пурга. Пешеход лежал на проезжей части, когда на него наехал 47-летний мужчина, который был за рулём легковушки «Киа Спортэйдж».

В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. Отмечается, что на погибшем не было световозвращающих элементов одежды.

Сейчас в автоинспекции выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, ранее водитель «Киа» насмерть задавил лося на федеральной трассе в Удмуртии.