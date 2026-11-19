Водитель «Киа Сид» насмерть задавил лося на федеральной трассе Р-243 в Игринском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 ноября около 18:00. На 146-м километре автомагистрали 50-летний мужчина, управлявший легковушкой, сбил лося, который внезапно вышел на проезжую часть.

В результате наезда пострадал автомобилист, а дикое животное погибло. Кроме того, машина получила сильные механические повреждения.

«Особую осторожность необходимо соблюдать вблизи лесных массивов — даже там, где нет предупреждающих знаков, велика вероятность появления диких животных на проезжей части», — обратились к водителям в ГАИ.

Напомним, ранее на улице Союзной в Ижевске пьяный водитель иномарки влетел в опору ЛЭП.