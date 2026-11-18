Сотрудник предприятия в Ижевске с молотком набросился на коллегу, сообщили в Госинспекции труда Удмуртии.
Инцидент произошёл 10 ноября. Водитель компании несколько раз ударил молотком по голове механика. Заметившие драку коллеги сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.
Пострадавшего доставили в больницу. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Такое ранение относится к категории тяжёлых.
После инцидента в инспекции труда начали расследование. Специалисты установят все причины и обстоятельства произошедшего.
«Несчастные случаи на производстве подлежат обязательному расследованию. Работодатель обязан создать комиссию по расследованию и принять меры по устранению причин, приведших к травме. Обеспечение безопасных условий труда — обязанность каждого работодателя», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, в Удмуртии расследуют гибель 60-летнего тракториста сельхозпредприятия.