Сотрудник предприятия в Ижевске с молотком набросился на коллегу, сообщили в Госинспекции труда Удмуртии.

Инцидент произошёл 10 ноября. Водитель компании несколько раз ударил молотком по голове механика. Заметившие драку коллеги сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Такое ранение относится к категории тяжёлых.

После инцидента в инспекции труда начали расследование. Специалисты установят все причины и обстоятельства произошедшего.

«Несчастные случаи на производстве подлежат обязательному расследованию. Работодатель обязан создать комиссию по расследованию и принять меры по устранению причин, приведших к травме. Обеспечение безопасных условий труда — обязанность каждого работодателя», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Удмуртии расследуют гибель 60-летнего тракториста сельхозпредприятия.