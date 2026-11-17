Спортсмен из Удмуртии Максим Волков стал чемпионом мира по шашкам-64 в классической программе, сообщили в администрации Можги.

Соревнования прошли с 1 по 11 ноября в Турции. В турнире приняли участие 190 шашистов из 14 стран.

По итогам чемпионата студент Можгинского педагогического колледжа имени Т. К. Борисова Максим Волков выиграл первое место. По итогам турнира спортсмену присвоили международное спортивное звание «Мастер IDF».

«Гордимся, что воспитанник можгинской школы шашек официально признан Международной федерацией мастером мирового уровня», — написали в администрации.

Кроме того, сборная России на соревнованиях завоевала 89 медалей.

Напомним, «Ижсталь» начала выездную серию матчей с разгромного поражения «Торосу».