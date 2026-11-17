Госинспекция труда Удмуртии начала расследовать гибель 60-летнего тракториста сельхозпредприятия.

Инцидент произошёл 9 ноября 2026 года в Игринском районе, когда возле фермы обнаружили тело сотрудника. Он не подавал признаки жизни, и очевидцы вызвали медиков. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Сейчас в инспекции труда устанавливают все причины и обстоятельства гибели мужчины на рабочем месте.

«Гострудинспекция выражает соболезнования родным и близким погибшего», — написали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Удмуртии дорожник пойдёт под суд за гибель 67-летнего коллеги.