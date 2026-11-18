Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова в своих соцсетях рассказала о планах построить новый детский сад под Ижевском.

Дошкольное учреждение на 320 мест планируют возвести в жилом районе ZNAK, расположенном в селе Первомайский. Сейчас власти подготовили проектно-сметную документацию. Однако, как отмечает Ольга Абрамова, для начала строительства требуется федеральная поддержка.

Отмечается, что о финансировании проекта врио главы республики поговорила с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Также Абрамова рассказала о ходе строительства школы на улице Архитектора Берша в Ижевске. По её словам, сейчас специалисты заняты возведением блоков А и Б, при этом монолитные каркасы блоков В и Г уже готовы.

«Школа будет большая, на 1100 мест, с двумя спортзалами, столовой на 580 человек, актовым залом, мастерскими, лабораториями, классами робототехники», — сказала она.

Напомним, ранее власти пообещали построить два детских сада в селе под Ижевском.