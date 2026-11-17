Полицейские задержали наркозакладчика в Ярушкинском парке в Ижевске, сообщили в МВД Удмуртии.

В ходе досмотра у 27-летнего молодого человека нашли синтетический наркотик. Тогда он признался, что работает курьером-закладчиком. Позже правоохранители обыскали дом задержанного и обнаружили там 2 плитки гашиша общей массой 197 граммов. Как выяснилось, запрещённые вещества фигурант забрал в лесу в Завьяловском районе для последующего распространения.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — прокомментировали в МВД.

Напомним, ранее подростку из Ижевска дали 3,5 года колонии за попытку сбыть наркотики.