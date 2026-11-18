Жительница Сарапула в шутку заявила полиции, что её избил знакомый, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Инцидент произошёл днём 7 октября, когда пьяная местная жительница позвонила в дежурную часть и сообщила, что стала жертвой избиения. Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина просто оклеветала знакомого после ссоры, которая случилась на фоне того, что ей не понравился его внешний вид.

Сам же мужчина пояснил, что решил помочь знакомой, потому что она была сильно пьяна, но вместо благодарности столкнулся с руганью и ложным доносом.

В отношении сарапульчанки возбудили административное дело за заведомо ложный вызов специализированных служб по 19.13 КоАП РФ. Свою вину она признала.

Решением мирового судьи местную жительницу оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Напомним, ранее подросток из Удмуртии угнал две машины и донёс на приятеля.