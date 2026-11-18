Волонтёры ищут пропавшую 21-летнюю жительницу Удмуртии, пропавшую 25 октября.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Север 18», почти месяц назад Екатерина Шкляева ушла из дома, расположенного на переулке Гвардейском в Глазове, и отправилась в неизвестном направлении. С тех пор она не возвращалась и не выходила на связь с родными и близкими.

В ориентировке указано, что Екатерина Шкляева ростом около 170 сантиметров и среднего телосложения, у неё короткие светло-русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения она была одета в чёрную куртку с рыжим капюшоном.

Всех, кто знает о том, где может находиться глазовчанка, просят сообщить об этом по телефонам: +7 (919) 918-94-33 (ПСО «Север 18») или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, ранее вскрылись подробности о пропавшей 12 лет назад 15-летней Марии Марковой.