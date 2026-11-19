Школьница 16 лет пропала в столице Удмуртии 17 ноября, рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде Ижевска.

Во вторник Александра Тарасенко ушла из дома на улице 30 лет Победы и отправилась в неизвестном направлении. С тех пор она не возвращалась и не выходила на связь с родными и близкими.

В момент исчезновения Александра была одета в розовую куртку и чёрные штаны с горизонтальными полосками.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться девушка, сообщить об этом по телефонам: +7 (982) 795-93-91 (ДПСО Ижевск) или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, в Удмуртии ищут 21-летнюю девушку, пропавшую 25 октября.