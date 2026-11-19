Сирены завыли в Удмуртии днём 19 ноября из-за угрозы ракетного удара ВСУ.

Как сообщила врио главы республики Ольга Абрамова, сигнал «Опасное небо» объявили в 15:42. Незадолго до этого, в 15:35, на территории ресгиона ввели режим «Ракетная опасность».

Сейчас все экстренные службы и боевые расчёты перешли в состояние повышенной готовности. В городах и районах республики включили системы оповещения населения. Кроме того, в Ижевске остановили движение общественного транспорта, его возобновят после отмены сигнала «Опасное небо».

Алгоритм действий при ракетной атаке ВСУ, если вы находитесь:

в здании: спуститесь по лестнице на первый или цокольный этаж;

дома: сядьте на пол в ванной комнате или другом помещении, находящемся между несущими стенами и не имеющем окон;

на улице: укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге;

в транспорте: выйдите и укройтесь. Если нет возможности покинуть салон, то необходимо отойти от окон, пригнуться и накрыть голову руками.

Напомним, 11 ноября в небе над Удмуртией уничтожили БПЛА.