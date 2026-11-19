Жительнице Можгинского района, которая убила мужа и закопала его тело в грядке, вынесли приговор, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Речь идёт о преступлении, которое было совершено вечером 22 августа 2026 года в селе Пычас. 51-летняя женщина заподозрила своего 52-летнего мужа в совершении противоправных действий в отношении её 20-летнего сына, и между ними разгорелся конфликт. В разгар ссоры фигурантка набросилась на супруга с ножом, он выбежал в огород, где потерял сознание и вскоре скончался от полученных ранений.

После расправы женщина вымыла дом и орудие убийства, а затем закопала тело мужа в грядке, где раньше выращивала чеснок.

Местной жительнице было предъявлено обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Свою вину она признала. Отмечается, что ранее женщина уже была судима за расправу над подругой.

Суд, изучив все обстоятельства дела, приговорил фигурантку к 8,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, ранее в Ижевске осудили мужчину, убившего приятеля из-за подозрений о краже.