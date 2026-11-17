Житель Ижевска, убивший приятеля из-за подозрений о краже, предстал перед судом, рассказали в прокуратуре Удмуртии.

Преступление было совершено 15 июня 2026 года в Индустриальном районе, где 49-летний мужчина выпивал со своим товарищем. Во время застолья местный житель решил, что знакомый украл его имущество, и зверски избил его.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него зафиксировали не менее 17 повреждений. Несмотря на оказанную помощь, он вскоре скончался.

В отношении ижевчанина возбудили уголовное дело за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Решением суда мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Напомним, жительница Пермского края пойдёт под суд за убийство бывшего мужа шампуром в Удмуртии.