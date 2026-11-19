Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обсудила будущее «Ижавиа» с врио руководителя Росавиации Натальей Андриановой.

Сейчас в авиакомпании занимаются устранением нарушений в пакете документов на получение сертификата эксплуатанта.

«Для Удмуртии принципиально важно сохранить и развивать собственную авиационную инфраструктуру. Мы заинтересованы в последовательном решении вопросов капитального ремонта аэропорта и создании условий для возвращения „Ижавиа“ к полноценной работе», — заявила Абрамова.

Также на встрече затронули тему капительного ремонта аэродрома в аэропорту Ижевска. Власти хотят подать заявку на включение объекта в программу капремонта аэродромов гражданской авиации на 2025–2032 годы. Провести работы планируют в 2027–2030 годах.

В 2030 году власти хотят вернуться к вопросу о реконструкции аэродрома, но на этот раз с привлечением концессионного механизма. Планируется модернизировать аэродромную инфраструктуру и удлинить взлётно-посадочную полосу. Благодаря этому аэропорт сможет обслуживать более широкий спектр воздушных судов, а также получит новые перспективы для наращивания маршрутной сети.

Напомним, 1 августа 2026 года авиакомпания «Ижавиа» лишилась сертификата эксплуатанта.