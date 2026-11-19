Поиск загадочно пропавшей 16-летней школьницы окончен, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде Ижевска.

Речь идёт о девушке, которая 17 ноября вышла из дома на улице 30 лет Победы и исчезла. Никто не знал, куда отправилась несовершеннолетняя. Кроме того, она не возвращалась и не выходила на связь с родителями.

В ориентировке было указано, что девушка в момент исчезновения была одета в розовую куртку и чёрные штаны с горизонтальными полосками.

Днём 19 ноября стало известно, что школьницу нашли живой. Подробности пропажи и обнаружения несовершеннолетней не разглашаются.

Напомним, в Удмуртии организован поиск 17-летнего подростка, исчезнувшего в сентябре 2026 года.