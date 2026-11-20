Суд отменил приговор бывшему заместителю главы Каракулинского района Лихачёву, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

В сентябре 2026 года экс-чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 4 годам колонии общего режима. Следствие установило, что он провернул аферу на 2,4 млн рублей с муниципальным имуществом.

Однако такое наказание не устроило на защиту Лихачёва, ни прокуратуру, и они подали апелляционную жалобу в Верховный суд. Гособвинитель настаивал отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, а адвокаты бывшего чиновника просили его оправдать.

«Осужденный и его защитник просили оправдать осужденного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления с признанием права на реабилитацию», — уточнили в пресс-службе.

Верховный суд Удмуртии, изучив все обстоятельства дела, отменил приговор и отправил дело на новое разбирательство. Лихачёв был выпущен из под стражи.

Напомним, ранее уличённого в коррупции инспектора Росприроднадзора арестовали в Ижевске.