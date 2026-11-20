Водитель иномарки устроил массовое ДТП с большегрузами в Малопургинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла 18 ноября около 18:00 на 313-м километре федеральной трассы Р-243. Пытаясь обогнать впереди идущую машину в запрещённом для этого месте, 60-летняя женщина, управлявшая легковушкой «Фольксваген Тигуан», вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз КамАЗ, за рулём которого находился 54-летний мужчина. После этого иномарка столкнулась ещё с одним автомобилем КамАЗ под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

«Даже если дорожные знаки и разметка позволяют осуществить маневр обгона, убедитесь, что встречная полоса действительно свободна, а видимость достаточна», — предупредили в ГАИ.

Напомним, ранее в Удмуртии водитель иномарки насмерть переехал 37-летнего мужчину.