Водитель «Лады Гранты» перевернулся на дороге в Можгинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария случилась 20 ноября около 00:30 на трассе Можга — Вавож. Двигаясь по 16-му километру дороги, 27-летний молодой человек, который был за рулём легковушки,не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что водительский стаж пострадавшего составляет 4 месяца.

«Уважаемые водители, особенно те, кто только недавно сел за руль — будьте предельно внимательны на дороге, а на загородных трассах эта осторожность особенно важна», — написали в ГАИ.

Напомним, ранее в Ижевске водитель «БМВ» снёс забор и влетел в дом.