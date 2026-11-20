Подробности смертельного ДТП с УАЗом и фурой в Завьяловском районе раскрыли в Госинспекции труда Удмуртии.

Речь идёт об аварии, которая случилась 10 ноября на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь — подъезд к Ижевску — М-12 «Восток». 44-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» выехал на встречную полосу в запрещённом для этого месте и столкнулся с грузовиком MAN TGX под управлением 58-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму. Как выяснилось, погибший трудился слесарем-сантехником, и в тот день возвращался в Ижевске после выполнения рабочего задания в Можге.

Сейчас в инспекции труда организовали проверку несчастного случая.

«О каждом групповом, тяжёлом несчастном случае или случае со смертельным исходом работодатель обязан незамедлительно известить государственную инспекцию труда, прокуратуру и иные уполномоченные органы», — предупредила напоминает заместитель руководителя ведомства Надежда Титова.

Напомним, ранее в Удмуртии водитель иномарки устроил массовое ДТП с большегрузами.