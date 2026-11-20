Водитель «БМВ» снёс забор и влетел в дом в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 ноября около 23:20 на регулируемом перекрёстке на улице Гагарина. 36-летний мужчина, который был за рулём иномарки, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в фасад дома.

В результате столкновения водитель и его 39-летний пассажир получили травмы. Автомобилиста госпитализировали.

Сейчас в автоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Напомним, ранее стали известны подробности смертельного ДТП с УАЗом и фурой в Удмуртии.