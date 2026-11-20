Первое заседание по делу экс-главы министерства сельского хозяйства Удмуртии Михаила Юдина прошло в Первомайском районном суде Ижевска.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов республики, на заседании бывшему чиновнику официально выдвинули обвинение. Он озвучил свою позицию по этому поводу. После этого суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела.

Исследование материалов дела продолжится 28 ноября.

Напомним, Михаила Юдина обвиняют в превышении должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ и незаконном хранение наркотических средств по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Следствие считает, что в 2024 году он провернул аферу на 41 млн рублей.