Хакеры из группировки The Gentlemen, лидер которой, предположительно находиться в Ижевске, заявили о взломе компании Nvidia, передаёт «Газета.ru» со ссылкой на Cybernews.

На сайте для жертв в даркнете группа опубликовала объявление, касающееся компании Nvidia. В сообщении говорится, что хакеры завладели данными организации и намерены обнародовать их в случае неудавшихся переговоров.

Однако подтверждений кибератаки пока нет. Также остаётся неизвестным, когда это могло произойти и какие именно данные могли попасть в руки киберпреступников. При этом в Nvidia факт атаки не подтвердили.

Считается, что группировка The Gentlemen связана с Россией. Предполагается, что лидер хакеров находится в Ижевске.

В ноябре 2026 года американская технологическая компания Nvidia, известная разработкой графических процессоров и систем на чипе, оказалась в центре громкого скандала. Причиной стала обнародованная информация о личной связи главы организации Дженсена Хуанга с Элис Хуанг — основательницей фирмы Megaspeed, которую считают агентом разведки КНР. После инцидента Дженсен Хуанг публично извинился перед семьёй и сотрудниками, подтвердив факт измены, а затем подал в отставку.