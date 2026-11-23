Человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на соседний с Удмуртией Пермский край, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Речь идёт о налёте украинских беспилотников, произошедшем утром 23 ноября. БПЛА атаковали объекты на промышленной площадке, в результате чего погиб человек. Кроме того, двое местных жителей получили осколочные ранения. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Оперативные службы работают на месте, идет устранение последствий атаки», — сказал Дмитрий Махонин.

Он также отметил, что 23 ноября над Пермским краем силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 56 БПЛА ВСУ.

Напомним, утром 23 ноября украинские беспилотники угрожали Удмуртии.