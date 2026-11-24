Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова в ходе прямой линии на телеканале «Моя Удмуртия» ответила на вопрос экс-руководителя региона Александра Бречалова.

Он поинтересовался, какие книги сейчас читает Ольга Абрамова.

«Я сейчас начала читать книги по бережливому управлению. Кстати, сегодня вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов подарил мне книгу про практики бережливого управления „Тойота“. В общем я сейчас в образовательной литературе», — ответила врио главы республики.

Также она добавила, что обычно отдает предпочтения классической литературе, и недавно ловила себя на мысли, что пора снова взяться за книги Владимира Гиляровского.

Напомним, ранее Ольга Абрамова обсудила будущее «Ижавиа» с Росавиацией.