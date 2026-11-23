Жителя Воткинска отправили в СИЗО за финансирование террористов, сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Речь идёт о 33-летнем мужчине, который в период с 15 сентября 2021 года по 30 декабря 2023 года отправил не менее 1 тысячи рублей на счёт движения, которое внесено в перечень террористических организаций.

В ноябре 2026 года местного жителя задержали. Ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Решением Первомайского районного суда Ижевска мужчину заключили под стражу, однако его не устроила такая мера пресечения и он направил апелляционную жалобу.

«В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать в отношении него иную, не связанную с изоляцией от общества меру пресечения», — рассказали в пресс-службе.

Верховный суд Удмуртии, изучив все обстоятельства дела, оставил мужчину в следственном изоляторе.

Напомним, ранее 18-летнего жителя Ижевска обвинили в публичном оправдании терроризма.