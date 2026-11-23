Подростка, загадочно исчезнувшего 21 ноября, ищут в Удмуртии, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде Ижевска.

В субботу около 11:00 17-летний Руслан Камалиев вышел из дома, расположенного на улице Инважо в селе Малая Пурга, и отправился в неизвестном направлении. Отмечается, что он мог уехать в Ижевск.

На момент исчезновения Руслан Камалиев был одет в чёрную куртку, серые джинсы, серые кроссовки и чёрное худи.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться несовершеннолетний, сообщить об этом по телефонам: +7 (982) 795-93-91 (ДПСО Ижевск) или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, в Удмуртии организован поиск 17-летнего подростка, исчезнувшего в сентябре.