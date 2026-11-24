Поиски 17-летнего юноши, пропавшего 21 ноября в Малопургинском районе Удмуртии, завершились, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде Ижевска.

Речь идёт о подростке, который в субботу утром ушёл из дома в селе Малая Пурга и не вернулся. Он несколько дней не выходил на связь с родителями, а его местоположение было неизвестно.

В ориентировке было указано, что пропавший мог уехать в Ижевск. Выходя из дома, несовершеннолетний был одет в чёрную куртку, серые джинсы, серые кроссовки и чёрное худи.

Накануне стало известно, что подростка нашли живым. Подробности пропажи и обнаружения несовершеннолетнего не называются.

Напомним, в Удмуртии организован поиск 17-летнего подростка, исчезнувшего в сентябре 2026 года.