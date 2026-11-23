Школьник 15 лет вышел из дома и пропал в столице Удмуртии.

Как сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде Ижевска, Роман Шакирзянов исчез 22 ноября. В тот день он ушёл из дома на улице Клубной и не вернулся. С тех пор местоположение школьника неизвестно.

В ориентировке указано, что Роман Шакирзянов был одет в белую куртку, серые джинсы и чёрные кроссовки с большим количеством шнурков.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться подросток, сообщить об этом по телефонам: +7 (982) 795-93-91 (ДПСО Ижевск) или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, в Удмуртии ищут 17-летнего подростка, загадочно исчезнувшего 21 ноября.