Житель республики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину и сразу же попал в ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Инцидент произошёл возле кафе на улице Кооперативной в посёлке Кез, где мужчина припарковали иномарку «Сузуки». Этим воспользовался 26-летний молодой человек, который заметил, что автомобиль открыт, а ключи находятся в салоне. Он сел за руль и попытался выехать, однако не справился с управлением и врезался в машину.

Прибывшие на место автоинспекторы задержали молодого человека. Отмечается, что у него наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Прибор показал 1,461 мл/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Также выяснилось, что в октябре 2026 года задержанный был лишен водительских прав за пьяную езду. В отношении него возбудили уголовные дела.

Напомним, ранее подросток из Удмуртии угнал две машины и донёс на приятеля.