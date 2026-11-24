Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова в ходе прямой линии прокомментировала затянувшуюся строку дворца «Ижсталь» в Ижевске.

В июле 2022 года стартовала реконструкция ледового дворца, изначально объект хотели сдать к концу 2024 года. Однако ход работ неоднократно прерывался из-за проблем с финансированием. В ноябре 2026 года и. о. заместителя председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов сообщил, что строительство снова поставлено на паузу. Причиной этого стало расторжение контракта с подрядчиком.

«Сложный проект. Здание — 1971 года, оно было построено построено по старым нормативам и требованиям. В процессе разработки проектно-сметной документации какие-то моменты были не учтены. В итоге получилось так, что, выходя на объект, строители понимают, что надо корректировать проектно-сметную документацию», — рассказала Ольга Абрамова.

Сейчас на объекте планируют провести технологический и финансовый аудиты. Их цель — оценить, какой объём работ уже выполнен, и определить перечень оставшихся задач. По словам Абрамовой, реконструкцию ледового дворца всё же доведут до конца, однако конкретные сроки сдачи она не озвучила.