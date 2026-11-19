Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Молот» на выездном матче ВХЛ, сообщили в пресс-службе ижевского клуба.

Игра состоялась 18 ноября в Перми.

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте матча. Во втором периоде Владислав Лукин с передач Егора Маклозяна и Артёма Мурылёва распечатал ворота пермской команды. Однако через несколько минут Никита Зимин увеличил преимущество «Молота».

В третьем периоде Илья Кожухов с передач Семёна Асташевского и Даниэла Пояркова сравнял счёт. Игра перешла в овертайм, а затем продолжилась в серии буллитов, в ходе которой Владислав Лукин привёл сталеваров к победе.

Матч завершился со счётом 2:3 в пользу «Ижстали».

«Отличный матч получился — плотный. Моменты что у одной команды были, что другой. Приятная атмосфера, полный стадион и хоккеистам играть приятно на таких аренах», — сказал главный тренер сталеваров Рамиль Сайфуллин.

Следующая игра пройдёт 20 ноября в Кирово-Чепецке. «Ижсталь» сразится с «Олимпией».