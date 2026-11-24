Авиакомпания «Ижавиа» не вернётся к выполнению полётов в ноябре 2026 года, заявила в ходе прямой линии врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

1 августа 2026 года у «Ижавиа» отозвали сертификат эксплуатанта из-за того, что компания не успела устранить нарушения, которые выявила Росавиация, в отведённый срок. После этого в авиакомпании начали работать над восстановлением документа. Ольга Абрамова говорила, что при удачном развитии событий полёты получится возобновить уже в ноябре.

В конце августа авиакомпания направила в Росавиацию заявку на выдачу нового сертификата эксплуатанта. Однако в ноябре документ вернули на доработку.

«В ноябре мы сертификат точно не получим. Как только замечания будут отработаны, направим заявку на повторное рассмотрение», — сказала Абрамова.

Она добавила, что сейчас ведётся работа по запуску международных авианаправлений, их старт напрямую связан с вводом в эксплуатацию международного пункта пропуска в аэропорту Ижевска. Его планируют открыть в декабре 2026 года.

Напомним, в 2027–2030 годах власти планируют провести капитальный ремонт аэродрома в аэропорту Ижевска.