Девочка 13 лет загадочно пропала 22 ноября, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде Ижевска.

В воскресенье Ксения Воробьёва ушла из дома на улице Архитектора Бершы и не вернулась. Куда ушла школьница неизвестно. Кроме того, она перестала выходить на связь с родителями.

В ориентировке указано, что Ксения в момент исчезновения была одета в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрные кроссовки.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться школьница, сообщить об этом по телефонам: +7 (982) 795-93-91 (ДПСО Ижевск) или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, в Удмуртии ищут 17-летнего подростка, исчезнувшего в сентябре.