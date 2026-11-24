Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова на прямой линии рассказала, как встретит с Новый 2027 год.

«Хочется встреть Новый год радостно и легко, и, конечно, вместе с семьёй, поэтому что это семейный праздник», — поделилась она.

Ольга Абрамова подчеркнула, что важной частью празднования должна стать лепка пельменей — эта традиция имеет особое значение в удмуртской культуре и её стоит сохранять.

Также в ходе прямой линии врио главы республики поделилась, что в их семье любят шаньги. Это круглые открытые лепёшки с начинкой, чаще всего — с картофельной. Сейчас их готовят её дочери, но, как призналась Ольга Абрамова, вкуснее всего шаньги получались у её мамы.

Напомним, ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова ответила на вопрос экс-руководителя региона Александра Бречалова.