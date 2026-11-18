Новогоднюю ель начали устанавливать на Центральной площади в Ижевске, сообщили в мэрии.

Работы стартовали 18 ноября. Отмечается, что в этом году высота праздничного дерева составит 25 метров. Для сравнения, в прошлый раз ель была высотой 20 метров.

Ель нарядят игрушками, а венчать её будет яркая звезда. В этом году декор станет ещё эффектнее, и в дополнение к традиционным гирляндам в каждую ветвь встроят световые элементы. Завершит композицию световое ограждение вокруг дерева.

Открытие главной новогодней ёлки Удмуртии состоится 19 декабря.

Напомним, названа дата, когда поезд Деда Мороза посетит Ижевск.