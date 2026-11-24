Катрину Селезнёву, осуждённую за получение взятки, лишили мандата депутата Государственного совета Удмуртии.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Катрины Селезнёвой был рассмотрен на четвёртом заседании осенней сессии регионального парламента, которое состоялось 24 ноября. Решение поддержали 50 депутатов.

1 октября Катрину Селезнёву приговорили к 6 годам колонии общего режима. Следствие выяснило, что в 2025 году она, будучи директором спортивной школы «Нефтяник», получила от предпринимателя 1,35 млн рублей. Незаконное обогащение предназначалось за заключение контракта на ремонт бассейна, успешную приёмку работ и ускоренную оплату. При этом часть средств — 90 тысяч рублей — она легализовала, пожертвовав в благотворительный фонд «Дари радость».

Напомним, ранее состоялось первое заседание по делу экс-главы министерства сельского хозяйства Удмуртии Михаила Юдина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном хранение наркотических средств.