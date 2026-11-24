Люди пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Сарапульском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла 21 ноября около 07:30 на 32-м километре трассы Сарапул — Киясово. Пытаясь развернуться, 41-летний водитель автобуса ПАЗ» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Санг Йонг», за рулём которого находился 39-летний мужчина, и врезался в него.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пассажир автобуса — 44-летняя женщина — получили травмы.

Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС выяснили, что водитель иномарки был пьян. Однако с показаниями прибора он не согласился, а от дальнейшего прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него завели административное дело за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«При повороте налево или развороте вне перекрёстка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам», — предупредили в ГАИ.

Напомним, ранее пьяный житель Удмуртии угнал машину и сразу же попал в ДТП.