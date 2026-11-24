Четыре фальшивые купюры нашли в Удмуртии в третьем квартале 2026 года, рассказали в региональном отделении Центрального банка России (ЦБ).

С июля по сентябрь в банки попали три поддельные банкноты номиналом 5000 рублей и одна фальшивая купюра номиналом 100 рублей.

Жителей предупреждают быть внимательными при расчётах наличными средствами. Прежде чем принять купюру, стоит убедиться в её подлинности. Поддельные банкноты можно распознать на просвет, на ощупь либо при изменении угла зрения.

«Для кассовых работников розничных сетей Банк России разработал бесплатный обучающий курс по определению подлинности и платежеспособности российских денежных знаков», — рассказала управляющая региональным отделением ЦБ Татьяна Жиганшина.

Напомним, ранее в ЦБ заявили об ускорении годовой инфляции в Удмуртии до 6,87%.