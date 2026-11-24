Юноша 19 лет попал под колёса фуры на дороге в Сарапульском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла 23 ноября около 04:30 на 50-м километре трассы Ижевск — Сарапул. Молодой человек переходил проезжую часть рядом с перекрёстком, когда его сбил 53-летний мужчина, управлявший грузовиком «Ситрак».

В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что на нём не было световозвращающих элементов одежды.

«Переход дороги в неустановленном месте — это риск для вашей жизни. Переходите дорогу только в установленном месте. Перед началом перехода убедитесь, что водитель вас пропускает», — предупредили в ГАИ.

Напомним, ранее три человека пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Удмуртии.