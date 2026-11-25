Иномарка загорелась на дороге в Малопургинском районе, сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Инцидент произошёл 24 ноября около 08:30 на трассе возле села Малая Пурга. Водитель не доехал 100 метров до населённого пункта, когда в машине произошло возгорание.

Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь в в моторном отсеке легковушки. Пламя охватило площадь в 2 квадратных метра. Причина пожара пока неизвестна, её устанавливают дознаватели МЧС.

«При появлении запаха гари или дыма немедленно остановитесь, заглушите двигатель, покиньте автомобиль и обеспечьте эвакуацию пассажиров. Не открывайте резко капот при возгорании в моторном отсеке», — предупредили в противопожарной службе.

Напомним, ранее трое детей подожгли пакет и устроили пожар в квартире в Ижевске.