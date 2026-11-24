Трое детей подожгли пакет и устроили пожар в квартире в Ижевске, сообщили в МЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл 21 ноября в двухэтажном кирпичного доме на улице Сороковой километр. Женщина ненадолго ушла из дома, оставив трёх ребят в возрасте 10 и 4 лет под присмотром дедушки. Когда мужчина находился в соседней комнате, дети отыскали на кухне зажигалку и подожгли пакет из-под хлеба. Полиэтилен стремительно начал плавиться. Испугавшись, они бросили пакет в раковину, где лежали тряпки и остатки еды, которые тут же вспыхнули.

Пламя потушил дедушка. Огонь охватил площадь в 0,2 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал.

«Убери спички и зажигалки в недоступные места. Объясни детям алгоритм действий при пожаре», — предупредили в МЧС.

Напомним, жительница Удмуртии вытащила из горящего дома четырёх детей.