Девочка 10 лет пострадала в ДТП со школьным автобусом в Дебёсском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария случилась 26 ноября около 08:40 на дороге Дебёсы — Уйвай. Двигаясь по 5-му километру трассу, 63-летний мужчина, который был за рулём школьного автобуса, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате инцидента одна из школьницы получил травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Отмечается, что в салоне также находились сопровождающий и ещё пять ребят, они не пострадали.

«На момент дорожно-транспортного происшествия на проезжей части выявлено наличие зимней скользкости в виде снежного наката», — рассказали в ГАИ.

Напомним, ранее в Ижевске водитель авто наехал на лежащего на дороге мужчину и скрылся.