Водитель BMW пойдёт под суд за гибель школьника в ДТП в Ижевске, сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Речь идёт об аварии, которая случилась вечером 10 июня 2026 года на улице Клубной. Лишённый водительских прав 21-летний молодой человек, который был за рулём иномарки, на пешеходном переходе сбил двух человек — 16-летнего подростка и 19-летнего юношу.

В результате наезда несовершеннолетний получил смертельную травму, а второго пешехода госпитализировали.

Виновнику ДТП предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека, по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Сейчас в прокуратуре утвердили обвинительное заключение и направили материалы дела в Ленинский районный суд.

Напомним, 24 ноября на улице Клубной в Ижевске мужчина напал на школьницу. Он попытался её затащить в подъезд, но девочке удалось отбиться.