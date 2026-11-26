Поиск 13-летей девочки, исчезнувшей 22 ноября в столице Удмуртии, окончен, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде Ижевска.

Речь идёт о школьнице, которая в воскресенье вышла из дома и пропала. В ориентировке было указано, что она проживает на улице Архитектора Берша, однако там не появлялась, а также не выходила на связь с родителями.

Выходя из дома, девочка была одета в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрные кроссовки.

Вечером 25 ноября стало известно, что несовершеннолетнюю нашли живой. Подробности пропажи и обнаружения школьницы не разглашаются.

Напомним, ранее в Ижевске задержали мужчину, который напал на школьницу средь бела дня и попытался затащить в подъезд.